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Токаев: Перед нами стоит сложная задача по трансформации армии

Токаев: Перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии Фото: пресс-служба Минобороны РК
Выступая 5 мая 2023 года на Всеармейском совещании, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии.

"Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны. Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры.

"Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента Казахстана на Всеармейском совещании можно прочитать здесь.

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