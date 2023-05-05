Токаев: Перед нами стоит сложная задача по трансформации армии

Выступая 5 мая 2023 года на Всеармейском совещании, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии.

"Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны. Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры.

"Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента Казахстана на Всеармейском совещании можно прочитать здесь.