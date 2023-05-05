Всеармейское совещание с участием Касым-Жомарта Токаева – текстовая трансляция

Сегодня, 5 мая 2023 года, под председательством главы государства – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева началось Всеармейское совещание, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев:

"Наши Вооруженные силы – незыблемая опора нашей государственности. Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг. Сохранение территориальной целостности Родины – священный долг. Наши героические предки веками защищали нашу землю и передали ее нам. Наша главная задача – сохранить это великое наследие и передать следующему поколению единое и сильное государство. Если страна будет мирной, а общество стабильным, мы станем созидательным и цивилизованным государством. То есть, если мы хотим стать развитой страной, в первую очередь нам нужны мир и спокойствие.

Наши Вооруженные силы должны защищать эти драгоценные ценности. Казахстан установил дружеские отношения со всеми странами. Наша позиция ясна".

Президент:

"Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин.

Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск".

Глава государства:

"В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг.

Другой актуальной задачей является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении у нас имеется большой потенциал".

Касым-Жомарт Токаев:

"Нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск. Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки.

Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения.

Одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава является наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон – это академия солдата. Большое значение имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов".

Глава государства:

"Солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными. Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин". Таким образом, армию должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания.

Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина. Сегодня на мероприятии присутствует много уважаемых ветеранов, обладающих большим жизненным опытом. Они пользуются заслуженным почетом. Их знания и опыт нужно эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов".

Касым-Жомарт Токаев:

"Существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны.

Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов. Неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры. Правительству и акиматам следует активно содействовать развитию военной инфраструктуры".

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".

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Позднее президент Казахстана принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.