Следует нарастить долю высокоточных средств поражения, беспилотников – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всеармейском совещании 5 мая, поручил нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что необходимо продолжить технологическую модернизацию армии.

"Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин". Касым-Жомарт Токаев

Важной задачей он считает внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание президент поручил уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.

"Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск". Касым-Жомарт Токаев

В полноценном перевооружении и модернизации армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Президент поручил правительству принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг. Другой актуальной задачей является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении у нас имеется большой потенциал.

"Нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск. Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки. Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения". Касым-Жомарт Токав

Одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава, по мнению Токаева, является наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон – это академия солдата. Большое значение, как отметил президент, имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов.

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Всеармейского совещания отметил, что во время январских событий казахстанские Вооруженные силы выполнили свои задачи.

