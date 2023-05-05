Свое представление о солдате озвучил Токаев

5 мая в Астане проходит Всеармейское совещание. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными, сообщает Zakon.kz.

Глава государства добавил, что в военнослужащих необходимо воспитывать чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин".

"Таким образом, армия должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания. Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина". Касым-Жомарт Токаев

На мероприятии, по словам Токаева, присутствует много уважаемых ветеранов, обладающих большим жизненным опытом.

"Они пользуются заслуженным почетом. Их знания и опыт нужно эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов". Касым-Жомарт Токаев

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Также на совещании Токаев поручил нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов.