Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Свое представление о солдате озвучил Токаев

Свое представление о солдате озвучил Токаев Фото: пресс-служба МО РК
5 мая в Астане проходит Всеармейское совещание. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными, сообщает Zakon.kz.

Глава государства добавил, что в военнослужащих необходимо воспитывать чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин".

"Таким образом, армия должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания. Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина".Касым-Жомарт Токаев

На мероприятии, по словам Токаева, присутствует много уважаемых ветеранов, обладающих большим жизненным опытом.

"Они пользуются заслуженным почетом. Их знания и опыт нужно эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов".Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме

Всеармейское совещание с участием Касым-Жомарта Токаева – текстовая трансляция

Также на совещании Токаев поручил нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов.

Читайте также

Президент высказался о социальных лифтах для военнослужащих

Следует нарастить долю высокоточных средств поражения, беспилотников – Токаев

Токаев силовикам: Мы не можем проявлять беспечность

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления