Поговорку о врагах вспомнил Токаев на всеармейском совещании

Президент Казахстана на Всеармейском совещании заявил, что армия всегда должна быть готова защитить наш суверенитет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что наши Вооруженные силы – незыблемая опора нашей государственности.

"Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг. Сохранение территориальной целостности Родины – священный долг. Наши предки веками защищали нашу землю и передали ее нам. Наша главная задача – сохранить это великое наследие и передать следующему поколению единое и сильное государство. Если страна будет мирной, а общество стабильным, мы станем созидательным и цивилизованным государством. То есть, если мы хотим стать развитой страной, в первую очередь нам нужны мир и спокойствие", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на то, что Казахстан установил дружеские отношения со всеми странами.



"Мы считаем, что все вопросы должны решаться в рамках международного права в соответствии с Уставом ООН. Однако условия меняются каждый день. Государства стали часто применять силу для защиты своих интересов. Вооружение свирепствует в мире. Есть поговорка: "Не говори, что нет врага". В нынешний сложный период усилилась роль армии. Армия всегда должна быть готова защитить наш суверенитет. Профессиональная подготовка, оснащение современным оружием и передовыми технологиями стали главным фактором", – подчеркнул глава государства.

По его словам, от мастерства и мобильности армии напрямую зависит исход любой битвы.

Ранее вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов заявил, что Казахстан дружит со всеми соседними странами.