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Поговорку о врагах вспомнил Токаев на всеармейском совещании

Токаев: Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана на Всеармейском совещании заявил, что армия всегда должна быть готова защитить наш суверенитет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что наши Вооруженные силы – незыблемая опора нашей государственности.

"Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг. Сохранение территориальной целостности Родины – священный долг. Наши предки веками защищали нашу землю и передали ее нам. Наша главная задача – сохранить это великое наследие и передать следующему поколению единое и сильное государство. Если страна будет мирной, а общество стабильным, мы станем созидательным и цивилизованным государством. То есть, если мы хотим стать развитой страной, в первую очередь нам нужны мир и спокойствие", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на то, что Казахстан установил дружеские отношения со всеми странами. 

"Мы считаем, что все вопросы должны решаться в рамках международного права в соответствии с Уставом ООН. Однако условия меняются каждый день. Государства стали часто применять силу для защиты своих интересов. Вооружение свирепствует в мире. Есть поговорка: "Не говори, что нет врага". В нынешний сложный период усилилась роль армии. Армия всегда должна быть готова защитить наш суверенитет. Профессиональная подготовка, оснащение современным оружием и передовыми технологиями стали главным фактором", – подчеркнул глава государства. 

По его словам, от мастерства и мобильности армии напрямую зависит исход любой битвы. 

Ранее вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов заявил, что Казахстан дружит со всеми соседними странами.

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