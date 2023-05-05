Научные труды Мурата Баймаханова и сегодня находят связь с современным миром

Международная научно-практическая конференция на тему "Cтановление правового государства и гражданского общества в Новом Казахстане: теория, практика и перспективы развития", состоялась в КазНУ им. аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Инициатором конференции стал профессор, председатель правления, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

Мероприятие, посвященное памяти академика НАН Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора, Первого Председателя Конституционного суда Республики Казахстан, организуют для обсуждения актуальных научно-теоретических проблем совершенствования конституционно-правового обеспечения демократических процессов в политико-правовой жизни Республики Казахстан, эффективного функционирования правового государства и гражданского общества страны. Особое внимание уделили анализу научного наследия академика по данным вопросам.

Встреча объединила ведущих ученых-юристов Казахстана и зарубежных государств, сотрудников научно-исследовательских институтов, представителей государственных органов, различных политических партий и общественных организаций, преподавателей высших учебных заведений, а так же учеников и друзей академика.

Фото: Zakon.kz

Мурат Баймаханов – академик, известный ученый, юрист, педагог, государственный деятель. Его имя вошло в историю Казахстана и юридической науки.

Мурат Баймаханов родился в г. Алма-Ате 1 ноября 1933 г. По окончании средней школы он поступил на юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В МГУ он защитил и кандидатскую, и докторскую диссертацию.

Около 30 лет Мурат Баймаханов работал в Институте философии и права Академии наук Казахстана, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора института. Докторская диссертация на тему "Противоречия в развитии правовой надстройки социалистического общества и пути их преодоления" была одной из первых в СССР, где были раскрыты недостатки и противоречия в правовой системе социализма. Это было научным открытием.

Во многом благодаря его принципиальности республиканский орган конституционного контроля поднялся на такую высоту, оказал значительное влияние на конституционное строительство в Казахстане. Конституционный суд РК того состава обратил на себя внимание аналогичных органов других стран, международных организаций и специалистов, чем способствовал подъему престижа Республики на международной арене.

По словам декана юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, доктора юридических наук, Даулета Байдельдинова, ответы на современные вызовы всегда надо искать в прошлом, и использовать опыт, который оставили нам наши отцы, известные люди, ученые и политики.

"Имя Мурата Таджи-Муратовича – это особое в истории современного Казахстана и казахской ССР. Это академик, который всю жизнь занимался разработкой проблем конституционного права и прошел путь, который характерен для любого ученого. Он защитил кандидатскую диссертацию и докторскую в Москве". Декан юридического факультета, доктор юридических наук Даулет Байдельдинов

Профессор подчеркнул, что проблемы противоречия были темой докторской диссертации академика, а вопросы противоречия сопровождали его практически всю жизнь. Мурат Баймаханов сталкивался с моментами, связанными с развитием социалистического Казахстана и построения рыночной экономики страны.

"Не случайно от рядового сотрудника института государства и права прошел путь до директора в институте философии и права. Он разрабатывал теоретические основы независимого государства, будучи еще в советский период, Баймаханов думал и мечтал о том, как будет построено независимое государство Республики Казахстан. Конечно, самым знаковым событием является назначение Мурата Таджи-Муратовича председателем конституционного суда нашей страны и мы видим, чтобы отразить или соответствовать тем демократическим процессам, которые происходят сегодня, необходимо было возродить этот институт". Декан юридического факультета, доктор юридических наук Даулет Байдельдинов

Именно поэтому, по мнению Даулета Байдельдинова, Касым-Жомарт Токаев взял тот положительный опыт, который был заложен конституционным судом нашей страны в 1992-1995 годы, возглавлявший на тот период Мурат Баймаханов.

"В это время он проявил себя как принципиальный и мужественный человек, который занимался проблемами не только конституционного права, но и в целом проблемами построения нового государства. В этот период конституционный суд решал многие вопросы, за эту должность и свою принципиальную позицию Мурат Баймаханов в 1995 года на международном симпозиуме органов конституционного контроля в Варшаве был награжден памятным знаком "For courage" (За мужество)". Декан юридического факультета, доктор юридических наук Даулет Байдельдинов

Байгельдинов добавил, что Мурат Баймаханов был еще и талантливым педагогом и подготовил около 7 докторов наук и свыше 70 кандидатов и докторов PHD. Академик является автором многочисленных монографий, был редактором разных журналов, поэтому его роль и значение особое.

"К сожалению год назад Мурат Баймаханов ушел из жизни. Сегодня приехал практически весь бывший состав конституционного суда РК, судьи и друзья, чтобы вспомнить большого ученого, политика и друга. Проанализировать его научные труды, которые и сегодня находят связь с современным миром. Неслучайно у нас сегодня выступает председатель действующего конституционного суда Эльвира Азимова и говорит о своих проблемах и задачах в современный период". Декан юридического факультета, доктор юридических наук Даулет Байдельдинов

На встрече также выступил и советник ректора КазНУ им. аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор и модератор мероприятия Еркин Дуйсенов.

"Имя Мурата Баймаханова навсегда останется в истории правовой науки нашей страны. Масштаб его личности как одного из самых авторитетных юристов нашей страны и за рубежом, и его вклад для нашей страны неоценим. Баймахановым опубликовано более 400 научных трудов, 20 коллективных монографий и большое количество теоретических и популярных статей, тезисов и рецензий". Еркин Дуйсенов

Своими воспоминаниями о Мурате Баймаханове поделился его коллега и друг, бывший член Конституционного совета РК, профессор юридических наук Виктор Малиновский, с которым они работали долгое время и во многих государственных структурах – Конституционном суде, Высшей школе права "Адилет", но в первую очередь их объединяли научные интересы.

"Он был нашим непревзойденным классиком теории государства и права и конституционного права. Это автор многочисленных уникальных публикаций, которые в настоящее время продолжают использовать ученые, студенты и магистранты. Поэтому для нас Мурат Таджи-Муратович – это наша "великая конституционная ценность", причем не только в науке. Когда он был председателем конституционного суда, он отстаивал верховенство конституции в работе этого высшего органа судебной власти по защите конституции. Мы учились и продолжаем учиться у этого блестящего профессионала, в том числе его такту, исключительному человеколюбию и его порядочности. Он никогда не злословил, а если и возникали научные споры, то всегда отстаивал свою позицию очень внимательным отношением к своему оппоненту, используя веские аргументы". Виктор Малиновский

Виктор Малиновский подчеркнул, что он всегда остается для нас не только примером в науке, силы духа, трудолюбия и скромности, но и оберегом молодых и постарше ученых.