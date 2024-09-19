Центр раннего вмешательства Алматы обеспечит межведомственное взаимодействие для комплексной помощи детям

В Алматы состоялась международная научно-практическая конференция "Время возможностей – ребенок с будущим".

Ведущие эксперты и практики из Казахстана и зарубежных стран обсудили важнейшие вопросы, касающиеся ранней помощи детям с особыми потребностями, и перспективы развития системы раннего вмешательства в Казахстане.

Ранее по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в мегаполисе был создан уникальный Центр раннего вмешательства Управления занятости и социальных программ Алматы, который планирует охватить до 1 тыс. детей ежегодно.

Фото: Адиль Садыков

На сегодня в городе Алматы 9 526 детей до 18 лет имеют особую потребность. Детей с особыми потребностями до трех лет около 800. С начала 2024 года в рамках системы раннего вмешательства Центром охраны плода, реализуя проект "Клиники одного дня", выявлено 918 случаев врожденных пороков развития (ВПР), тем самым обеспечено раннее выявление пороков развития, что привело к снижению младенческой смертности. Органами педагогической коррекции (КППК, ПМПК) за истекший период 2024 года оказана помощь 1683 детям. Специальными социальными услугами (ССУ) через государственный социальный заказ охвачено 1 тыс. детей с особыми потребностями за истекший период 2024 года.

"Система раннего вмешательства города Алматы направлена на выявление нарушений в развитии детей на самых ранних этапах жизни и оказание комплексной помощи. Это не только позволит снизить уровень детской инвалидности, но и значительно улучшит качество жизни детей и их семей. Уникальность созданного Центра раннего вмешательства заключается во внедрении системы межведомственного взаимодействия между управлениями здравоохранения, образования и социальной защиты на основе регламента, который поэтапно описывает процесс ведомственного взаимодействия с момента выявления и принятия ребенка в программу раннего вмешательства и до ее завершения", – сказала заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

Фото: Адиль Садыков

Она также отметила преимущества нового центра:

создание служб раннего вмешательства в каждом районе города по принципу шаговой доступности, где будет обеспечена деятельность междисциплинарной команды специалистов, которая обеспечит всесторонний подход к оказанию помощи ребенку и его семье;

создание комиссии акимата Алматы по ведомственному взаимодействию внедрения раннего вмешательства, которая будет обеспечивать слаженность работы всех участников процесса, для эффективной реализации программы раннего вмешательства.

Открытие Центра раннего вмешательства позволило создать систему, которая охватывает критически важный период – от рождения до трех лет – когда формируются ключевые навыки и основы физического, когнитивного и эмоционального развития. Своевременное вмешательство в этот период позволяет минимизировать последствия нарушений, что способствует успешной интеграции ребенка в общество.

Фото: Адиль Садыков

В работе конференции приняли участие 11 международных экспертов в области раннего вмешательства из семи стран дальнего и ближнего зарубежья. Кроме того, в онлайн-формате приняли участие специалисты здравоохранения, образования и социальной защиты из разных стран и регионов Казахстана. Конференция стала важной площадкой для обсуждения современных подходов к снижению уровня детской инвалидности, а также укрепления сотрудничества и обмена опытом между экспертным сообществом.

По итогам мероприятия разработаны предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию системы раннего вмешательства в Казахстане. Подготовлена резолюция, которая станет основой для выработки дальнейших шагов по улучшению качества жизни детей с особыми потребностями и поддержке их семей.