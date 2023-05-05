Акмолинские ветераны ВОВ получат от государства по 1,5 млн тенге

На сегодняшний день в области проживают 8 ветеранов Великой Отечественной Войны. По инициативе акимата области в честь 78-летия Великой победы они получат денежные поощрения.

Об этом стало известно на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Ерлан Абжатов отметил, что один из участников войны Антон Лысенко проживает в одном из центров оказания специальных социальных услуг региона, ветеран на полном государственном обеспечении, в связи с чем социальная выплата ему не предусмотрена.

"Всем остальным будет выплачена праздничная денежная сумма. Общая сумма выплат на 7 человек составляет 10,5 млн тенге". Ерлан Абжатов

Работники тыла внесли огромный вклад в победу, их труд и самоотверженность ценят не меньше подвига солдатов войны.

Тружеников в области насчитывается 2112 человек, по информации Ерлана Ануарбековича, каждый из них в честь праздника получит по 30 тыс. тенге, всего для них выделено 63,7 млн тенге.

В регионе 89 женщин являются супругами умерших лиц с инвалидностью, всем им предусмотрены льготы в размере от 30 000 до 60 000 тенге. В Акмолинской области проживают 120 семей погибших военнослужащих и 14 лиц с инвалидностью Советской Армии, данной категории лиц намечаются выплаты в размере от 10 350 до 51 750 тенге.

Сообщается, что льготы выделены не только участникам второй мировой войны, но и другим ветеранам. Для бывших узников концлагерей, чернобыльцев, военных инвалидов и жителей блокадного Ленинграда в общей сложности государством выделено более 40 млн тенге.

Все ветераны используют возможности и потенциал предоставленный для них местным бюджетом, к примеру, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, налоговые льготы и санаторно-курортное лечение.

В преддверии праздника ветеранам боевых действий на территории других государств всего выделено 44,4 млн тенге. К ним относятся солдаты, служившие на таджикско-афганской границе, Нагорном Карабахе, ветераны афганской войны и воевавшие на территории других государств.

Управление координации, занятости и социальным программ напоминает, что процедура отслеживания системы господдержки гражданам становится прозрачнее с каждым годом, с начала этого года было принято решение внедрить Цифровую карту семьи, это единая информационная база данных, обеспечивающая равный доступ казахстанцев ко всей полезной информации и позволяющая оперативно получить услуги и ответы на актуальные вопросы.

В целом, область готова к чествованию солдатов ВОВ и других причастных к Великой победе ветеранов. Всего в Акмолинской области выплатами к 9 мая планируется охватить 3471 человек на общую сумму 171 млн тенге.