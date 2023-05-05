Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как чувствует себя раненый снежный барс, рассказали в зоопарке Алматы

Алматы Фото: pixabay
Представители Алматинского зоопарка рассказали о состоянии раненого снежного барса, которого привезли из села Сарбастау 20 апреля, сообщает Zakon.kz.

По словам представителей зоопарка в настоящее время состояние снежного барса оценивается как удовлетворительное.

Когда только привезли барса в зоопарк, он был очень слаб, обезвожен, на левых передних и задних лапах были резаные раны, ветеринарные врачи отметили тремор лап. Тремор - непроизвольные ритмичные колебательные движения части тела.

"После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов, барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Так как животное испытало сильнейший стресс, мы максимально стараемся его не беспокоить", - рассказали в зоопарке.

У барса хороший аппетит: в день он съедает 2,5 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина).

Все анализы взяты, сделан рентген. Теперь в зоопарке ждут результаты.

Читайте также

В Костанае подвели итоги регионального чемпионата WorldSkills -2023

Начинающие предприниматели Мангистау смогут получить льготное кредитование под 1% годовых

Научные труды Мурата Баймаханова и сегодня находят связь с современным миром

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления