Как чувствует себя раненый снежный барс, рассказали в зоопарке Алматы

Представители Алматинского зоопарка рассказали о состоянии раненого снежного барса, которого привезли из села Сарбастау 20 апреля, сообщает Zakon.kz.

По словам представителей зоопарка в настоящее время состояние снежного барса оценивается как удовлетворительное.

Когда только привезли барса в зоопарк, он был очень слаб, обезвожен, на левых передних и задних лапах были резаные раны, ветеринарные врачи отметили тремор лап. Тремор - непроизвольные ритмичные колебательные движения части тела.



"После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов, барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Так как животное испытало сильнейший стресс, мы максимально стараемся его не беспокоить", - рассказали в зоопарке.

У барса хороший аппетит: в день он съедает 2,5 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина).

Все анализы взяты, сделан рентген. Теперь в зоопарке ждут результаты.