В Мажилисе обсудили, каким должен быть новый Налоговый кодекс

Предварительное обсуждение подходов к разрабатываемому правительством проекту нового Налогового кодекса состоялось в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Мади Такиев, за прошедшие годы проведена работа по улучшению налогового законодательства, обеспечению его стабильности. Он напомнил о поручении главы государства разработать долгосрочную концепцию налоговой политики и новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить справедливое налогообложение, увеличение поступлений в бюджет страны и придать развитию субъектов малого и среднего бизнеса новый импульс.

Депутат считает, что кабмину и бизнес-сообществу следует активизировать совместную работу по разработке проекта этого документа, чтобы прийти к единому мнению по спорным вопросам. В качестве площадки для обсуждения спорных моментов парламентарий предложил использовать Мажилис.



Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков рассказал депутатам об основных подходах, которые будут применены при написании проекта кодекса.

"В первую очередь речь идет об увеличении собираемости налогов и платежей в бюджет. То есть, акцент будет сделан на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы. Налоговые льготы будут направлены на получение реального мультипликативного эффекта". Тимур Жаксылыков

Во-вторых, акцент делается на перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. По мнению разработчиков, это обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки.

В-третьих, необходимо будет предусмотреть соответствие проекта международной практике. Предлагается имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.

Другим новшеством является то, что министерство предлагает новый Налоговый кодекс принять без закона о введении его в действие.

По словам Тимура Жаксылыкова, наличие отдельного закона о введении, который содержит переходные положения и временные нормы, создало множество вопросов по юридической технике. При этом новый Налоговый кодекс планируется ввести в действие с 2025 года.

"Министерство национальной экономики проводит комплексную работу совместно с общественностью и привлечением широкого круга экспертов и представителей бизнес-сообщества. В итоге все это должно коррелироваться с задачей по формированию понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы". Тимур Жаксылыков

Позицию Минфина по этому вопросу высказал заместитель министра Ержан Биржанов. Он сообщил, что сейчас проводится работа по пересмотру подходов к налоговому администрированию, обеспечению максимально возможной цифровизации налогового контроля.

"Министерство финансов планирует обновление регистрационных действий, представление налоговой отчетности, реформирование специальных налоговых режимов и администрирование электронной торговли, разработку новой модели управления налоговыми рисками, пересмотр камерального контроля, налоговых проверок, горизонтального мониторинга и принудительного взимания задолженности". Ержан Биржанов

При этом он указал, что только первый блок предложений по модернизации налогового администрирования и работа над совершенствованием всех процессов будет продолжена.

Своим мнением по поводу нового Налогового кодекса поделились другие участники заседания. В частности, заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов считает, что итоговой целью нового Налогового кодекса должен быть существенный пересмотр ролей государства и бизнеса, в результате чего баланс между интересами налогоплательщиков и государственного бюджета должен обеспечиваться через создание регулятивно-стимулирующей системы налогообложения и сервисно-ориентированной налоговой службы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отметил, что новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение накопившихся структурных проблем, таких как, низкая собираемость налогов, высокая концентрация налогоплательщиков, несбалансированность бюджета, теневая экономика, неформальная занятость.

"Исходя из имеющихся проблем, новый Налоговый кодекс должен быть направлен на решение двух больших задач – обеспечение бюджетной устойчивости и несложную уплату налогов за счет поэтапной отмены форм налоговой отчетности и перехода к сервисной налоговой службе". Рустем Журсунов

Правительство планирует внести проект нового Налогового кодекса в декабре 2023 года.

12 апреля 2023 года на первом заседании Национального совета по науке и технологиям президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Алихану Смаилову. Он подчеркнул, что Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом и нельзя превращать его в священную книгу.