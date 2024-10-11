В Атырау обсудили основные изменения в проекте нового Налогового кодекса

Министерство финансов РК продолжает встречи с бизнесом в регионах для обсуждения норм нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в этот раз делегация из Астаны во главе с министром финансов РК Мади Такиевым приехала в Атыраускую область.

"Регион был выбран не случайно. В 2023 году в общем объеме промышленного производства страны 24% пришлось на Атыраускую область. К тому же регион занимает лидирующие позиции в республиканском рейтинге по привлечению инвестиций", – отметили в Минфине.

Налогообложение нефтяной отрасли обсуждали в Атырау на встрече с представителями международных и отечественных нефтяных компаний, предпринимателями из Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. Министр финансов РК Мади Такиев, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и заместитель председателя КГД МФ РК Жаныбек Нуржанов рассказали о новшествах Налогового кодекса, который сейчас рассматривает Мажилис Парламента РК. На встрече присутствовал заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев.

"Нефтяная отрасль всегда была и остается одним из основных драйверов экономики нашей страны, обеспечивая значительную долю поступлений в бюджет. Наша цель – построить такую систему налогообложения, которая будет учитывать интересы всех сторон: государства, бизнеса и общества в целом. Перед нами стоят задачи по созданию эффективной и справедливой налоговой системы, которая будет способствовать устойчивому развитию отрасли, стимулировать инвестиции, внедрять инновационные технологии", – отметил в своем выступлении министр финансов Мади Такиев.

Он подчеркнул, что в проекте нового Налогового кодекса количество налогов и других обязательных платежей в бюджет будет сокращено. Планируется исключить платежи без значимой фискальной отдачи и объединить некоторые из их. В качестве системных мер предлагается четкая регламентация понятия налоговых льгот.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что наряду со стимулированием инвестиций в новые производства проект Налогового кодекса нацелен и на поддержание добычи на старых истощающихся месторождениях.

"Учитывая, что нефтегазовая и горнодобывающая отрасли обеспечивают большую часть доходов бюджета, новые меры позволят сохранить стабильные поступления в бюджет, а также рабочие места. Это важно для развития регионов, в которых имеются действующие или есть потенциал разведки новых месторождений", – заявил вице-министр.

Заместитель председателя КГД МФ РК Жаныбек Нуржанов сообщил, что новый Налоговый кодекс предлагает отказаться от плановых проверок. Назначение таких мероприятий будет проводиться по итогам анализа деятельности налогоплательщика. Кроме того, проверки переводятся в электронный формат.

"Стратегическая важность цифровизации налогового администрирования была подчеркнута в Послании главы государства народу Казахстана. Поэтому для снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности Министерство финансов ускоряет перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат", – заключил Мади Такиев.

По итогам встречи стороны пришли к пониманию, что конструктивный диалог позволит заложить эффективные подходы по налогообложению и администрированию нефтегазовой отрасли в проект нового Налогового кодекса.