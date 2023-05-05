В Алматы мопедист выстрелил по пассажирскому автобусу
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 5 мая около 10:00 в Турксибском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, во время дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия.
"Никто не пострадал. Личность мопедиста установлена. Принимаются меры к его задержанию", – говорится в сообщении.
Факт расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района.
Отметим, что в начале апреля в Алматы мопедист сбил полицейского.
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