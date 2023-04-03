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В Алматы мопедист сбил полицейского

ДТП Фото: polisia.kz
Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, патрульный экипаж во время работы заметил мопедиста, который, превышая скорость, двигался на встречу по разделительной полосе.

"На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал: по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Инспектор получил травму руки. Установлено, что у 39-летнего жителя мегаполиса нет права на управление ТС, он был лишен его решением суда в 2019 году за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии", – рассказал командир специализированного батальона УМПС ДП города Алматы Жаныбек Ускембаев.

Водитель мопеда привлечен к административной ответственности сразу по 3 статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и наезд на него.

Ранее кызылординские полицейские остановили автомобиль, водитель которого 30 раз превысил скорость.

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