В Алматы мопедист сбил полицейского

Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, патрульный экипаж во время работы заметил мопедиста, который, превышая скорость, двигался на встречу по разделительной полосе.

"На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал: по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Инспектор получил травму руки. Установлено, что у 39-летнего жителя мегаполиса нет права на управление ТС, он был лишен его решением суда в 2019 году за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии", – рассказал командир специализированного батальона УМПС ДП города Алматы Жаныбек Ускембаев.

Водитель мопеда привлечен к административной ответственности сразу по 3 статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и наезд на него.

Ранее кызылординские полицейские остановили автомобиль, водитель которого 30 раз превысил скорость.