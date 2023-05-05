Кому опасно есть редис, объяснила диетолог
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Редиску называют неоднозначным овощем. О его пользе и вреде рассказала врач-гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, сообщает Zakon.kz.
Редис – это низкокалорийный продукт. На 100 граммов овоща приходится 20 килокалорий. Кроме того, он содержит много грубой клетчатки.
По словам Диановой, редис идеально подходит для людей, страдающих из-за повышенного уровня холестерина и запоров. Высокое содержание клетчатки позволяет решить эти проблемы.
В то же время для целого ряда пациентов этот продукт противопоказан.
"Однако большое содержание клетчатки в продукте не всегда играет на руку. При определенных болезнях ЖКТ ее лучше исключить из рациона", –рассказала Данилова.
При панкреатите, гастрите и дивертикулезе кишечника редис стоит исключить из рациона. Аналогично следует поступить и с другими продуктами, содержащими грубую клетчатку, пишет "Вечерняя Москва".
Ранее диетолог назвала самые вредные напитки из фруктового сока.
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