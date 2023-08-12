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Сколько чашек кофе можно пить в день

советы, врач Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала NEWS.ru, что лучше не пить более двух кружек в день, так как переизбыток кофе влияет на работу сердца и вызывает изжогу. 

"Многие исследования говорят о том, что кофе действительно нужно употреблять в определенном количестве. В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около 16:00-17:00. Все-таки кофе негативно влияет на пищевод и желудок, вызывая избыточную секрецию соляной кислоты", – рассказала Дианова.

Специалист добавила, что кофе может оказать негативное влияние на желудок и пищевод или вызывать избыточную секрецию соляной кислоты. Поэтому людям, у которых диагностированы язвенная болезнь желудка, цирроз, панкреатит или аритмия, стоит полностью воздержаться от употребления напитка, заключила Дианова.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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