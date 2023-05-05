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Законодательство РК

Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Кызылординской области

наркотики и оружие Фото: polisia.kz
В доме у 44-летнего жителя аула Ширкели Сырдарьинского района полицейские нашли растительные вещества со специфическим запахом, разложенные в два ведра, и одно незарегистрированное в органах внутренних дел оружие, сообщает Zakon.kz.

По заключению экспертизы установлено, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 1 кг 232 г.


"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере" УК РК", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Кроме того, по факту незаконного хранения оружия составлен административный протокол.

Елена Беляева
Кызылординская область
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