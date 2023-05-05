Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Кызылординской области
Фото: polisia.kz
В доме у 44-летнего жителя аула Ширкели Сырдарьинского района полицейские нашли растительные вещества со специфическим запахом, разложенные в два ведра, и одно незарегистрированное в органах внутренних дел оружие, сообщает Zakon.kz.
По заключению экспертизы установлено, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 1 кг 232 г.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере" УК РК", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Кроме того, по факту незаконного хранения оружия составлен административный протокол.
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