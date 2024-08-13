Два пакета гашиша нашли в сарае у жителя Абайской области

В ходе обыска во дворе дома 28-летнего жителя Жарминского района полицейские обнаружили и изъяли два полимерных пакета с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета, сообщает Zakon.kz.

Вещество, по результатам проведенной экспертизы, оказалось гашишем. Вес находки составил 731.70 грамма.

Фото: ДП Абайской области

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", – проинформировали в ДП Абайской области.

В департаменте подчеркнули, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось о казахстанцах, которые привезли из Пхукета в Алматы наркотики и попались в аэропорту.