О новом виде мошенничества через мессенджеры предупредили в КГД РК
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В КГД РК предупредили о том, что участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются.
"В этой связи просим вас быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях", – говорится в сообщении.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов.
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