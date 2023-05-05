О новом виде мошенничества через мессенджеры предупредили в КГД РК

Фото: pixabay

В КГД РК предупредили о том, что участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, сообщает Zakon.kz.

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