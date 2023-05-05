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Законодательство РК

О новом виде мошенничества через мессенджеры предупредили в КГД РК

соцсети Фото: pixabay
В КГД РК предупредили о том, что участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются.

"В этой связи просим вас быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях", – говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов.

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Елена Беляева
Казахстан
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