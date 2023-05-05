Смаилов: Мы заинтересованы в развитии маршрута Китай-Казахстан-Узбекистан

В Ташкенте под председательством глав правительств Казахстана и Узбекистана Алихана Смаилова и Абдуллы Арипова состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов и представителей деловых кругов двух стран.

Как отметил премьер-министр РК, на Казахстан и Узбекистан приходится порядка 80% всей торговли в Центральной Азии. Вместе с тем имеются значительные перспективы для углубления сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по наращиванию взаимной торговли в сфере АПК и пищевой индустрии, а также дальнейшего развития промышленной кооперации. В этой части большое значение имеет строительство Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

Кроме того, дальнейшее наращивание торговых отношений требует и модернизации транзитно-транспортной инфраструктуры.

"Мы заинтересованы в развитии маршрута "Китай-Казахстан-Узбекистан". Нарастить пропускные мощности в данном направлении позволит ряд крупных ж/д проектов. Среди них линии "Дарбаза – Мактаарал", обводная вокруг Алматы и развитие станции "Достык", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что также крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и водопользования, так как данные вопросы имеют прямое влияние на жизнедеятельность населения двух стран.

"Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество в водной сфере, учитывающее интересы обеих сторон", – отметил глава правительства.

В свою очередь премьер-министр РУ Абдулла Арипов подчеркнул, что казахстанско-узбекские отношения развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. Так, на сегодняшний день в Узбекистане работает порядка 1200 предприятий с участием казахстанского капитала. При этом буквально 5 лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше.

"Приоритетом углубления экономического партнерства является развитие промышленной кооперации. По итогам прошедших в Ташкенте переговоров глав наших государств мы совместно приняли Дорожную карту, которая охватывает все приоритетные направления, включая реализацию конкретных проектов на $10 млрд", – отметил Абдулла Арипов.

В рамках мероприятия участники рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства.

Подводя итоги, Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа правительств Казахстана и Узбекистана направлена на создание благоприятных условий для развития деловых отношений.

"Уверен, что сегодняшние договоренности воплотятся в практические совместные действия и внесут весомый вклад в укрепление многогранных связей между нашими странами", – сказал он.

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов, среди которых Протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии, закрепляющий достигнутые в рамках него договоренности, Дорожная карта по ускорению создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и Совместный план практических действий в области трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5 млрд долларов.