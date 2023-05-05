Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5 млрд долларов

Узбекистан, Казахстан Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров страны. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг запланированного рубежа в 5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря общим усилиям, отметил Смаилов во время переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. 

"Теперь в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами нам предстоит увеличить объемы взаимного товарооборота до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе", – сказал глава правительства Казахстана.

При этом он отметил особую роль казахстанско-узбекской Межправительственной комиссии в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Абдулла Арипов обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.

"Во взаимной торговле отмечается положительная динамика. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации во многих отраслях экономики. Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве и других сферах. В целом мы заинтересованы в еще большем углублении отношений с братским Казахстаном", – сказал Абдулла Арипов.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов казахстанско-узбекского взаимодействия, в том числе совместные шаги в области торговли, промышленной кооперации, инвестиционной деятельности, энергетики, логистики, использования трансграничных водных объектов, укрепления культурно-гуманитарных связей. 

Госграница Казахстана и Узбекистана стала длиннее на 5 км. 


Читайте также

3,7 млрд тенге выделено из резерва кабмина на теплогазоснабжение Актау и близлежащих сел

Нефтяные цены обвалились после повышения ставки ФРС

На сколько в Казахстане подорожали социально значимые продтовары за неделю

Ирина Лукичева
Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Штормовое предупреждение: шымкентские школьники сегодня будут учиться дома
Штормовое предупреждение: шымкентские школьники сегодня будут учиться дома
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления