Рожденные летать: как служат и во что верят военные летчики

Военные летчики - элита армии во всех современных государствах. В преддверии дня защитника отечества журналистам, в том числе и корреспонденту Zakon.kz, предложили познакомиться с теми людьми, кто делит свою жизнь с небом.

Журналисты приехали на военный аэродром Жетыген когда солнце было в зените. В этот момент летчики проводили учебно-тренировочные полеты. Экипажи армейской авиации выполняли упражнения на транспортно-боевых вертолетах Ми-17, Ми-171ш, Eurocopter EC145 и ударно-боевых Ми-35М.

Фото: Zakon.kz

Цель подобных учений это повышение летного мастерства и выучка инженерно – технического состава. Летчики отрабатывали полеты на сложный пилотаж одиночно, парой и с грузом на внешней подвеске.

На КПП работников различный СМИ, которые решили окунуться в будни военных пилотов встретил – старший штурман авиационной базы подполковник Мансур Нуржанов. После проверки документов он провел всю делегацию на летное поле.

В небо

Стоит сказать пару слов об атмосфере, которая происходила на полигоне. Во-первых, было безумно шумно, громкие винты вертолетов не давал говорить спокойным голосом. Журналистам приходилось кричать, что бы сказать, что –то. Летчики, не смотря на гул двигателей и рев от низко пролетающих стальных птиц, говорили друг с другом спокойно. Они как будто на интуитивном уровне понимали друг друга или читали слова по губам. Высокие, подтянутые военные в кожаных куртках, лениво провожали взглядом пролетающие мимо вертолеты. Журналисты же смотрели на летающих гигантов как на что-то невообразимое. Мансур Нуржанов отвел представителей СМИ сразу к вертолет МИ – 35М с запущенным двигателем. По всей видимости, военные решили оставить вопросы на потом и сразу показать их работу изнутри, погрузив их полностью в романтику полета.

Фото: Zakon.kz

МИ – 35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. При этом вертолет очень маневренный.

Фото: Zakon.kz

За час полета, журналисты, эту маневренность прочувствовали на себе. Обычный тренировочный полет для пилотов оказался для журналистов таким аттракционном, что "американские горки" даже рядом не стояли. После приземления, немного покачивающиеся на ногах, представители СМИ с зеленным оттенком лица, наконец – то смогли задать интересующие вопросы Мансуру Нуржанову.

Тех кто хочет летать – видно сразу

Мансур Нуржанов в авиации уже 19 лет. Для него кабина вертолета – второй дом. О небе мечтал с детства, поэтому после школы не раздумывая, поступил в военный институт сил воздушной обороны города Актобе. О вступительных экзаменах в военный вуз он рассказал подробнее.

Фото: Zakon.kz

"В летчики набирают людей с идеальным здоровьем. Отбор жесткий. Небольшое отклонение – не годен. Так же, особое внимание приемная комиссия уделяет интеллекту абитуриента. Летчик в воздухе решает сотни задач в минуту. Что бы стать асом в небе, нужно быть асом в таких дисциплинах как физика, математика и химия", – рассказал Мансур Нуржанов.

19 лет в армии это не малый срок. Офицер может сравнить современную армию и вооруженные силы прошлых годов.

" Координально все изменилось. Казахстанская армия сделала стремительный рывок вперед. В авиации повысился уровень подготовки летного состава. Постоянно появляются новинки техники. Грех жаловаться на довольствие и условия жизни офицеров. Благодаря этому боеспособность авиации и армии в целом, находится на должном уровне", – поделился подполковник Нуржанов.

Кстати, если говорить о довольствии летчиков, нельзя было не спросить про обеспечение "летунов". Ведь все знают, что летчиков всегда обеспечивали и кормили лучше, чем офицеров других родов войск.

Фото: Zakon.kz

"Действительно это так. У летчиков увеличенный паек. Нам полагаются дополнительное питание. Рацион разнообразный, не будет в обиду сказано другим коллегам в погонах, но питаемся мы лучше, да и заработная плата повыше. Но и нагрузки у нас большие", – пояснил Мансур Нуржанов.

Фото: Zakon.kz

О молодом поколении пилотов, офицер отзывается положительно. Отмечает их рвение к работе и тягу к знаниям.

"Ребята прибывают очень старательные. Все хотят вылететь в первый же день. Мы выбираем лучших из лучших, тех, кто быстрее зачеты сдает, старается, стремится. Кто хочет летать их видно сразу, по глазам. В них огонь, азарт",– рассказал Мансур Нуржанов.

Приметы и тренировки – залог успешного полета

Однако, получить допуск к полетам дело не простое. Необходимо пройти сложный путь обучения, практики на тренажерах, знать теорию на зубок. Все потому что задачи, которые им предстоит выполнять требуют максимальной концентрации всех навыков, опыта и сил.

"Например полетные задания, которые выполняются сегодня заключается в выдерживании боевого порядка на установленных интервалах и дистанциях 50 на 70 метров. Молодому пилоту, ранее не выполнявшему такое пилотирование, придется очень постараться, чтобы удержать режим полета, ведущим и при этом контролировать плавность маневрирования борта",– объяснил офицер.

Каждый летчик несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своего экипажа. Наверное из-за таких аспектов летчики очень суеверный народ. К примеру, после первого полета молодой пилот должен раздать своим коллегам сигареты, подарить кому-нибудь брелок или другую небольшую вещь. Категорически нельзя вылетать в свой день рождения.

Фото: Zakon.kz

А еще, пилоты разговаривают со своими машинами. Они верят, что у каждой из них есть душа.

"У каждого аппарата свой характер, свои капризы и даже свое настроение. Бывает во время сложного учебно-тренировочного маневра, шепотом спрашиваешь у машины, как сделать правильней. И самолет или вертолет как будто тебе помогает. Он прислушивается к тебе, а ты прислушиваешься к нему", – рассказал подполковник Нуржанов.

С праздником тех, кто в воздухе, на море и на суше

На сегодняшний день в авиации РК, числится 237 летательных аппаратов: 75 боевых вертолетов, а среди самолетов — 39 штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолетов. В сухопутных войсках страны числится 300 танков, 5,2 тыс. боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня. Общая численность военного персонала составляет 77 тысяч человек, из них 45 тыс. человек — действующие военные, 32 тыс. человек относятся к военизированным формированиям. Казахстан занял 63 место в рейтинге военной мощи.

В этот день, всех этих людей, которые охраняют покой нашей страны, хочется поздравить праздником. И пожелать самого главного – мирного неба над головой.