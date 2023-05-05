Смаилов встретился с президентом Узбекистана

В Ташкенте состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, Смаилов передал теплые слова приветствия от главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что взаимодействие Казахстана и Узбекистана является ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании. В частности, на особом контроле правительств двух стран находится реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем уровне.

Премьер-министр также проинформировал об итогах состоявшегося 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, на котором были подробно обсуждены вопросы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экологии, транзитно-транспортной сфере и др. Достигнуты договоренности продолжить работу по расширению номенклатуру товаров во взаимной торговле и запуску новых инвестиционных и кооперационных проектов.

Отдельно была подчеркнута важность строительства на казахстанско-узбекской границе Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", который даст импульс эффективному промышленному взаимодействию двух стран.

По итогам встречи обозначена готовность продолжать активную работу для поступательного развития межгосударственного сотрудничества.

Ранее в Ташкенте под председательством глав правительств Казахстана и Узбекистана Алихана Смаилова и Абдуллы Арипова состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.