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Месси извинился перед командой "ПСЖ"

Футбол Слова извинения Фото: Instagram/leomessi
Звездный форвард французского "ПСЖ" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси извинился перед всей командой за свою поездку в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

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Свое послание к игрокам и администрации "ПСЖ" Лионель Месси направил через свою страницу в Instagram.  

"Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба". Лионель Месси

Как уже известно, аргентинец уехал в Саудовскую Аравию сразу после поражения от "Лорьяна" (1:3) в рамках матча 33-го тура чемпионата Франции. Отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форвард был отстранен от игр и тренировок на две недели. Отстранение Месси подтвердил наставник "ПСЖ" Кристоф Галтье. 

В ходе этих событий появились разные сообщения, что форвард в ближайшее время расторгнет контракт с парижской командой. Договор Месси с "ПСЖ" завершается через два месяца.

Куандык Шынасилов
ПСЖ Месси Лионель
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