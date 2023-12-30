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Сборная Аргентины планирует вывести из обращения 10 номер после ухода Месси

футболист Фото: Instagram/leomessi
Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия заявил, что десятый номер будет выведен из обращения в сборной Аргентины после того, как форвард Лионель Месси покинет национальную команду, сообщает Zakon.kz.

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"Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать", — цитирует Sport.es президента AFA.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча".

Елена Беляева
Месси Лионель Аргентина
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