В Петропавловске вокруг нефтебазы разгорелся камыш

Очаги пожара в болотной местности вокруг нефтебазы в Петропавловске разрозненны. Со стихией борются силы и средства службы пожаротушения ДЧС СКО, а также пожарные подразделения Южно-Уральской железной дороги, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, пока ликвидировать огонь не удалось. Между тем, спасатели заявили о снятии угрозы с объекта и жилых домов.



"В тушении задействованы 9 единиц техники и более 40 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС СКО, а также около 20 человек пожарной команды ЮУЖД и негосударственной противопожарной службы. Угроза объектам и жилым домам снята", – рассказали в Департаменте по ЧС региона.

Пару дней назад сообщалось, что для предотвращения лесных пожаров, которые участились в последнее время в регионе, сотрудники Департамента по ЧС выявляют места незаконного розжига костров с помощью спутникового оборудования.

