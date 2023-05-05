Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Петропавловске вокруг нефтебазы разгорелся камыш

СКО Фото: astanatv.kz
Очаги пожара в болотной местности вокруг нефтебазы в Петропавловске разрозненны. Со стихией борются силы и средства службы пожаротушения ДЧС СКО, а также пожарные подразделения Южно-Уральской железной дороги, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, пока ликвидировать огонь не удалось. Между тем, спасатели заявили о снятии угрозы с объекта и жилых домов.

"В тушении задействованы 9 единиц техники и более 40 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС СКО, а также около 20 человек пожарной команды ЮУЖД и негосударственной противопожарной службы. Угроза объектам и жилым домам снята", – рассказали в Департаменте по ЧС региона.

Пару дней назад сообщалось, что для предотвращения лесных пожаров, которые участились в последнее время в регионе, сотрудники Департамента по ЧС выявляют места незаконного розжига костров с помощью спутникового оборудования.

Читайте также

В Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли люди

В Атырау крупный пожар произошел на крыше жилого комплекса

Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Кызылординской области

Елена Беляева
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления