В Кызылординской области водитель наехал на пешехода

3 мая около 11:15 в поселке Торетам Кызылординской области 34-летний водитель автомашины Audi допустил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в результате ДТП пострадавшая госпитализирована в больницу.

Отмечается, что пешеход переходила дорогу в неустановленном для этого месте.



Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 УК РК.

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли два человека.