Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Астана – Петропавловск и скрылся с места ДТП

24-летнего водителя задержали в Акмолинской области. Его подозревают в смертельном наезде на пешехода, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, инцидент произошел 18 июля на трассе Астана – Петропавловск.

"Около 22:00 в отдел полиции района Биржан сал поступила информация от очевидцев о том, что на 179 км автодороги водитель неустановленного авто допустил наезд на пешехода и скрылся с места аварии. От полученных травм мужчина скончался", – пояснили полицейские.

Информацию передали всем патрульным нарядам. В результате в ходе патрулирования на трассе была замечена машина Hyundai Sonata с характерными механическими повреждениями переднего бампера и левого бокового зеркала. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

16 июля в результате столкновения двух автомобилей в Аршалынском районе Акмолинской области три человека погибли на месте происшествия, четверо с различными травмами были госпитализированы в ближайшие больницы.