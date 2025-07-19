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Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Астана – Петропавловск и скрылся с места ДТП

Водитель сбил пешехода на трассе &quot;Астана - Петропавловск&quot; и скрылся с места , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 16:25 Фото: МВД РК
24-летнего водителя задержали в Акмолинской области. Его подозревают в смертельном наезде на пешехода, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента полиции, инцидент произошел 18 июля на трассе Астана – Петропавловск.

"Около 22:00 в отдел полиции района Биржан сал поступила информация от очевидцев о том, что на 179 км автодороги водитель неустановленного авто допустил наезд на пешехода и скрылся с места аварии. От полученных травм мужчина скончался", – пояснили полицейские.

Информацию передали всем патрульным нарядам. В результате в ходе патрулирования на трассе была замечена машина Hyundai Sonata с характерными механическими повреждениями переднего бампера и левого бокового зеркала. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

16 июля в результате столкновения двух автомобилей в Аршалынском районе Акмолинской области три человека погибли на месте происшествия, четверо с различными травмами были госпитализированы в ближайшие больницы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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