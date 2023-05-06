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В Атырауской области автомобиль перевернулся на обочине, погибли люди

авария Фото: polisia.kz
5 мая около 20:10 на 64 км автодороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу водитель автомобиля Toyota 1988 г.р., не справившись с управлением, перевернулся на обочине.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в результате ДТП в районную больницу доставлены 4 человека, водитель автомобиля и пассажир 1962 г.р. погибли на месте.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легковой машины и грузовика в Актюбинской области погиб водитель.

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