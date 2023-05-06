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Эксперт дала ряд советов для борьбы с целлюлитом

советы Фото: pixabay
Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель назвала основные способы борьбы с целлюлитом, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь она посоветовала избегать стресса и больше ходить.

"Целлюлит образуется из-за разрушения коллагеновых структур в соединительной ткани, изменения структуры жировых клеток, нарушения кровообращения и застоя жидкости. Простыми словами – это воспалительный процесс в подкожно-жировой клетчатке. На теле он проявляется в виде характерных неровностей", – объяснила "Мосленте" специалист.

Появлению так называемой апельсиновой корки, по словам Энхель, способствует малоподвижный образ жизни, затрудненный лимфоток, стресс, чрезмерное влияние ультрафиолета, несбалансированное питание с большим количеством простых углеводов, нарушения в гормональной системе.

Эксперт отметила, что борьба с целлюлитом зависит от фазы менструального цикла. В первые 12-14 дней после начала менструации лучше проводить активные процедуры коррекции, использовать аппаратные методики и инъекции. После наступает фаза профилактики: это могут быть гидромассажные ванны, гимнастика, ходьба, считает специалист.

Также для улучения состояния кожи Энхель посоветовала нормализовать лимфоток и обеспечить отток жидкости. С целлюлитом хорошо справляются лимфодренажный массаж, прессотерапия, сауны с инфракрасным светом, эндосфера.

Как уточнила спикер, обязательным условием является правильное питание – с большим количеством клетчатки и жирных кислот. Также необходимо наладить режим, внедрить функциональные спортивные тренировки и избегать стресса.

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