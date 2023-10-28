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Какие продукты провоцируют появление целлюлита

советы Фото: pixabay
Фитнес-консультант Мария Осипенко перечислила продукты, которые провоцируют появление целлюлита, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, негативно сказывается на коже чрезмерное употребление кофе. В небольших количествах напиток дает заряд энергии, однако его переизбыток нарушает кровообращение.

"Также кофе обладает мочегонным действием и выводит из организма нужные микро- и макроэлементы. В результате страдает подкожная клетчатка, а следствием становится ребристость кожи. Кофе можно заменить травяным чаем, но если исключать напиток не хочется – старайтесь пить больше воды", – посоветовала специалист в беседе в "Газетой.Ru".

Не стоит, считает эксперт, увлекаться и ролами, так как в их составе, помимо рыбы, риса и овощей, могут содержаться различные соусы, майонез, специи.

"Часто мы едим роллы вечером, когда организм уже готовится ко сну и не успевает качественно переработать ужин. Поэтому даже безобидные, на первый взгляд, роллы могут негативно отразиться на коже", – предупредила Мария Осипенко.

Фитнес-консультант порекомендовала всегда обращать внимание на соусы, которые дополняют блюда. Она отметила, что заправка может превратить в углеводно-жировую бомбу даже полезный зеленый салат

Кроме того, тренер предупредила о большом количестве жиров и углеводов в ореховых фитнес-батончиках, на упаковках которых зачастую написано "без сахара".

Также, говорит специалист, появление целлюлита могут спровоцировать йогурты, которые многие едят на завтрак и ужин.

"Если йогурт дополняет правильный белково-углеводный завтрак как десерт, то вреда от него не будет. Тем не менее всегда нужно проверять состав на упаковке. Сладкий фруктовый йогурт на ужин может дать о себе знать утром отеками и высыпаниями, поскольку в нем содержится большое количество сахара и химических пищевых красителей", – подчеркнула эксперт.

Ранее эксперт дала ряд советов для борьбы с целлюлитом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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