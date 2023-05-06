Сотни людей эвакуировали из ТРЦ Костаная из-за угрозы взрыва
Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра Костаная после сообщения о заложенной бомбе, сообщает Zakon.kz.
Вечером пятого мая неизвестный сообщил в телефонном звонке о заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре "Март" Костаная, передает издание "Наша газета".
Всех посетителей и персонал центра эвакуировали полицейские и спасатели, прибывшие на место. После чего была проведена проверка всего помещения. Саперы не нашли взрывных устройств, факт не подтвердился, сообщили в департаменте полиции региона.
По факту в полиции завели уголовно дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", статья 273 УК РК.
24 апреля неизвестный "заминировал" школу в Кызылорде. Полиция проводит проверку после того, как факт не подтвердился.
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