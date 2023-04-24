Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кызылорде "заминировали" школу

В Кызылорде "заминировали" школу Фото: Zakon.kz
24 апреля неизвестный "заминировал" школу в Кызылорде. Полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили.

20 апреля в Алматы "заминировали" 26 школ. Информация оказалась ложной.

Читайте также

Три суицида за одну ночь произошли в Актобе

Мужчина залез на башенный кран в Астане

В Алматы задержали зачинщика драки у бара

Анастасия Стативкина
Кызылорда Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Ответил Стивену Кингу
Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
Назначены новые заместители председателя АНК
Назначены новые заместители председателя АНК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления