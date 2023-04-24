В Кызылорде "заминировали" школу

24 апреля неизвестный "заминировал" школу в Кызылорде. Полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство.



На место происшествия прибыли экстренные службы.

Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили.

20 апреля в Алматы "заминировали" 26 школ. Информация оказалась ложной.