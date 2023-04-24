В Кызылорде "заминировали" школу
Фото: Zakon.kz
24 апреля неизвестный "заминировал" школу в Кызылорде. Полиция проводит проверку, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Кызылординской области, 24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили.
20 апреля в Алматы "заминировали" 26 школ. Информация оказалась ложной.
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