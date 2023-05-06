Юрист осужден за взятку прокурору в Акмолинской области

В Акмолинской области юриста казино признали виновным в даче взятки прокурору. Сумма взятки составила 20 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

В Бурабайском районном суде осужден юрист казино, который дал взятку прокурору за за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности заведения. Об этом сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

"За дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге", – сказано в сообщении.

Сумма взятки составила 20 тысяч долларов, сообщает ведомство. Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

Пятого мая стало известно, что антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города.