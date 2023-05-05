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Законодательство РК

Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство

Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин в Facebook:

"Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка".

Он уточнил, что судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения.

"Досудебное расследование продолжается".Даурен Ергарин


В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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