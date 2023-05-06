Пять способов замедлить старение без уколов, хирургов и ботокса

Любые инъекции и хирургические процедуры для сохранения молодости, которые стали так популярны в наши дни, могут быть опасны и причиняют боль, говорят ученые. Есть простые способы замедлить старение и стоить это будет копейки, сообщает Zakon.kz.

Британский врач общей практики и директор частной клиники Асия Маула уверена, что дорогостоящие процедуры по введению ботокса, филлеров и любые хирургические процедуры, призванные избежать нежелательного старения, могут нести за собой неприятные и опасные последствия. Такие как инфекция, боль и даже образование рубцов, пишет DailyMail.

Чтобы сохранить молодость и не подвергать себя опасности, а еще и сэкономить бюджет, доктор Маула предлагает пять советов.

Йога для лица

Йога помогает расслабиться, укрепить мышцы и стимулирует кровоток. Но так же упражнения смогут восстановить уже потерянную молодость и красоту. Выполнение упражнений поможет лицу выглядеть более подтянутым и упругим, говорит доктор Маула.

Это связано с тем, что йога для лица стимулирует приток крови к лицу, что способствует выработке коллагена — белка, поддерживающего кожу и другие ткани.

Чтобы увидеть результаты, эксперты предлагают начать с практики йоги для лица два раза в день: один раз утром, когда вы просыпаетесь, и один раз вечером перед сном. Все, что вам нужно, это пять минут за один раз и выбрать три-четыре позы, которые удерживаются по 30 секунд каждая, после быстрой разминки.

Насыщение кислородом

Гипербарическая оксигенотерапия по словам доктора Маулы, еще один способ омоложения кожи.

Воздух, которым мы дышим, состоит всего лишь на 20 процентов из кислорода, а остальное составляют другие газы, включая азот и углекислый газ. Гипербарическая оксигенотерапия (ГБО) включает в себя вдыхание 100-процентного кислорода, лежа в гипербарической камере в форме трубы.

Чистый кислород стимулирует выработку коллагена, который может уменьшить тонкие линии и морщины, настаивает доктор Маула. Помимо косметических эффектов, было обнаружено, что терапия улучшает концентрацию и память — навыки, которые имеют тенденцию ослабевать с возрастом. Это также увеличивает кровообращение, что, по словам доктора Маулы, может уменьшить пигментные пятна, дряблость кожи, морщины, плохую структуру коллагена и повреждение клеток кожи, а также улучшить эластичность кожи.

Прогулки

Солнечные лучи также могут помочь нам избежать морщин. Воздействие солнечного света является естественным источником витамина D, который необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Тот же витамин также играет роль в регулировании иммунной системы и уменьшении воспаления, что может помочь замедлить процесс старения, говорит доктор Маула.

Естественные солнечные лучи также могут помочь уменьшить стресс, связанный с возрастными изменениями, такими как высокое кровяное давление, сердечные заболевания и снижение когнитивных функций.

Тем не менее, жизненно важно наслаждаться солнцем разумно и пользоваться солнцезащитным кремом. Чрезмерное воздействие УФ-излучения солнца может повредить ДНК в клетках кожи и вызвать рак кожи, а также привести к преждевременному старению кожи.

Иглоукалывание

Акупунктура, которая включает в себя введение тонких игл в определенные части тела, в настоящее время становится все более популярной в качестве альтернативы уколам. Теоретически это работает, вызывая травму кожи, что вызывает высвобождение фибробластов, также известных как "заживляющие клетки", для фиксации этих участков коллагеном.

Доктор Маула говорит, что этот процесс также запускает выработку эластина, который помогает при потере упругости кожи. В результате лечения обвисшие мышцы подтягиваются, подтягиваются и тонизируются.

По словам доктора Маулы, может потребоваться шесть или более сеансов, чтобы увидеть эффект омоложения.

Сон

Чтобы выглядеть моложе, важно хорошо выспаться.

Темные круги, опухшие веки и бледная кожа – хорошо известные побочные эффекты недосыпа. Исследования показывают, что недостаточное количество закрытых глаз приводит к нежелательным эффектам старения.

Исследования показали, что у тех, кто страдает от плохого сна, чаще были мелкие морщинки и неравномерный тон кожи. Также недостаток сна может ускорить старение клеток организма. А опросы показали, что после плохого сна люди выглядят менее привлекательными.