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Восемь способов замедлить старение назвали врачи

Восемь способов замедлить старение назвали ученые Фото: pixabay
Соблюдая всего восемь простых правил, можно существенно замедлить процесс старения. Об этом заявили американские врачи-кардиологи на своей ежегодной конференции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News 6 ноября, ученые Колумбийского университета доказали: нужно следовать всего восьми правилам здорового образа жизни, чтобы стареть медленнее. Соблюдение этих правил снижает риск преждевременной смерти от болезней сердца.

  • Правильно питайтесь. Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и источников "здорового" протеина. Сократите употребление фастфуда, соли, сахара, пальмового масла и алкоголя.
  • Поддерживайте физическую активность. 150 минут умеренной физической активности и две интенсивные физические тренировки в неделю помогут медленнее стареть.
  • Не курите. По утверждению кардиологов, связанные с курением заболевания – одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти.
  • Избегайте недосыпа. Лучше всего спать от семи до девяти часов в сутки.
  • Следите за весом. Посчитайте свой индекс массы тела (поделите свой вес на рост в метрах). Если соотношение от 18,5 до 25, все в порядке. Если больше – поставьте перед собой цель сбросить вес хотя бы на 3-5% и разработайте индивидуальную программу похудения.
  • Контролируйте уровень холестерина. Идеально, если он ниже 70. Уровень холестерина выше 100 может спровоцировать различные болезни.
  • Отслеживайте уровень сахара в крови. У здорового человека его содержание ниже 100 мг/дл. При 100-125 мг/дл всерьез задумайтесь о здоровье, есть риск сахарного диабета.
  • Регулярно проверяйте давление. У большинства людей оптимальные показатели – 120/80.

Американские врачи указывают, что даже соблюдение нескольких правил может оказать эффект. Например, 41-летний человек, следующий большинству этих советов, фактически будет чувствовать себя на 36. А 53-летний человек с хроническим недосыпом, отсутствием физической активности и высоким холестерином будет ощущать себя примерно на 57.

Ученые проанализировали данные о здоровье 6,5 тыс. человек и выяснили, что за счет правильного образа жизни можно "сэкономить" до пяти лет активной жизни и молодости. При этом восемь правил от кардиологов можно адаптировать под собственный организм (в умеренных пределах).

"Мы привыкли думать, что здоровье сердца на 50% зависит от наследственности и на 50% – от образа жизни. Но это исследование показывает, что здоровый образ жизни важнее генетики", – заявила доктор Аннапурна Кини, директор кардиологической лаборатории одной из больниц Нью-Йорка.

Ранее ученые выяснили, какой фактор вдвое повышает риск развития депрессии.

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