Восемь способов замедлить старение назвали врачи

Соблюдая всего восемь простых правил, можно существенно замедлить процесс старения. Об этом заявили американские врачи-кардиологи на своей ежегодной конференции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News 6 ноября, ученые Колумбийского университета доказали: нужно следовать всего восьми правилам здорового образа жизни, чтобы стареть медленнее. Соблюдение этих правил снижает риск преждевременной смерти от болезней сердца.

Правильно питайтесь. Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и источников "здорового" протеина. Сократите употребление фастфуда, соли, сахара, пальмового масла и алкоголя.

Употребляйте больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и источников "здорового" протеина. Сократите употребление фастфуда, соли, сахара, пальмового масла и алкоголя. Поддерживайте физическую активность. 150 минут умеренной физической активности и две интенсивные физические тренировки в неделю помогут медленнее стареть.

150 минут умеренной физической активности и две интенсивные физические тренировки в неделю помогут медленнее стареть. Не курите. По утверждению кардиологов, связанные с курением заболевания – одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти.

По утверждению кардиологов, связанные с курением заболевания – одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти. Избегайте недосыпа. Лучше всего спать от семи до девяти часов в сутки.

Лучше всего спать от семи до девяти часов в сутки. Следите за весом. Посчитайте свой индекс массы тела (поделите свой вес на рост в метрах). Если соотношение от 18,5 до 25, все в порядке. Если больше – поставьте перед собой цель сбросить вес хотя бы на 3-5% и разработайте индивидуальную программу похудения.

Посчитайте свой индекс массы тела (поделите свой вес на рост в метрах). Если соотношение от 18,5 до 25, все в порядке. Если больше – поставьте перед собой цель сбросить вес хотя бы на 3-5% и разработайте индивидуальную программу похудения. Контролируйте уровень холестерина. Идеально, если он ниже 70. Уровень холестерина выше 100 может спровоцировать различные болезни.

Идеально, если он ниже 70. Уровень холестерина выше 100 может спровоцировать различные болезни. Отслеживайте уровень сахара в крови. У здорового человека его содержание ниже 100 мг/дл. При 100-125 мг/дл всерьез задумайтесь о здоровье, есть риск сахарного диабета.

У здорового человека его содержание ниже 100 мг/дл. При 100-125 мг/дл всерьез задумайтесь о здоровье, есть риск сахарного диабета. Регулярно проверяйте давление. У большинства людей оптимальные показатели – 120/80.

Американские врачи указывают, что даже соблюдение нескольких правил может оказать эффект. Например, 41-летний человек, следующий большинству этих советов, фактически будет чувствовать себя на 36. А 53-летний человек с хроническим недосыпом, отсутствием физической активности и высоким холестерином будет ощущать себя примерно на 57.

Ученые проанализировали данные о здоровье 6,5 тыс. человек и выяснили, что за счет правильного образа жизни можно "сэкономить" до пяти лет активной жизни и молодости. При этом восемь правил от кардиологов можно адаптировать под собственный организм (в умеренных пределах).

"Мы привыкли думать, что здоровье сердца на 50% зависит от наследственности и на 50% – от образа жизни. Но это исследование показывает, что здоровый образ жизни важнее генетики", – заявила доктор Аннапурна Кини, директор кардиологической лаборатории одной из больниц Нью-Йорка.

Ранее ученые выяснили, какой фактор вдвое повышает риск развития депрессии.