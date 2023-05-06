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К 10 годам тюрьмы приговорили жительницу Уральска за убийство мужчины

К 10 годам тюрьмы приговорили жительницу Уральска за убийство мужчины Фото: Zakon.kz
В Уральске осудили местную жительницу за убийство мужчины в одной из гостиниц города, сообщает Zakon.kz.

Пятого мая в специализированном межрайонном суде Западно-Казахстанской области вынесли приговор в отношении 28-летней женщине. Судья Шара Зайнуллина признала подсудимую виновной в смерти мужчины. Убийство произошло в ноябре прошлого года в одной из гостиниц города, передает Мой город.

Как сказано в материалах дела, подсудимая и погибший познакомились в сауне. В деле сказано, что женщина с подругой оказывали там интимуслуги за деньги. Сама осужденная этот факт отрицает.

После отдыха в сауне женщина поехала в одну из гостиниц, куда позже приехал и погибший, предварительно созвонившись с новой знакомой.

"Во время совместного распития алкоголя погибший стал склонять подсудимую к интимной близости. Подсудимая, разозлившись на это, схватила шнур от светильника, два раза обмотала вокруг шей потерпевшего, резко дернула назад и задушила его. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стала механическая асфиксия. Мужчина не смог оказать сопротивление и умер мгновенно". Судья Зайнуллина

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы. Сторона защиты считает приговор слишком суровым и намерена его обжаловать. Подсудимая признала вину частично и заявила, что убивать умысла у нее не было.

Ранее стало известно, что в Караганде 85-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 50-летнего сына. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир города, в доме находилась пожилая женщина в неадекватном состоянии.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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