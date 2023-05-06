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В Атырау жители многоэтажки жалуются на открывшийся в доме ночной клуб

В Атырау жители многоэтажки жалуются на открывшийся в доме ночной клуб Фото: pixabay
Шум и музыка не дают покоя жителям дома пять по проспекту Азаттык города Атырау. Прямо в многоэтажном доме в декабре прошлого года открыли ночной клуб, сообщает Zakon.kz.

Жители старой многоэтажки недоумевают, как в жилом доме позволили открыть увеселительное заведение. При этом горожане отмечают, что таких домов с клубами на первых этажах в городе немало, пишет АкЖайык.

Местные жители пытаются бороться с источником шума. Клуб работает с трех часов дня до трех часов ночи. Все это время в заведении играет музыка, которая не дает жильцам спать. Они пытались самостоятельно решить проблему, но владельцев заведения в ответ на обращение жильцов только оштрафовали.

"Мы обратились в управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области и получили такой ответ: "6 февраля согласно статье 144 предпринимательского кодекса была проведена внеплановая проверка в отношении ИП "Иманалиева С. К." В связи с переоборудованием нежилого помещения под кафе без разрешительных документов ИП "Иманалиева С. К." привлечено к административной ответственности. Но что от этого толку, если деятельность клуба не остановлена, и он по-прежнему продолжает работать?" жительница дома Шафиева

Жители обращались в полицию, ведь владельцы заведения нарушают тишину, соответственно административному кодексу. Но полиция, утверждают жильцы, действий не предприняла.

Тогда жители дома пять по проспекту Азаттык обратились к депутату своего района. Народный избранник обещал отправить депутатский запрос.

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