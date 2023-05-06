В Атырау жители многоэтажки жалуются на открывшийся в доме ночной клуб
Жители старой многоэтажки недоумевают, как в жилом доме позволили открыть увеселительное заведение. При этом горожане отмечают, что таких домов с клубами на первых этажах в городе немало, пишет АкЖайык.
Местные жители пытаются бороться с источником шума. Клуб работает с трех часов дня до трех часов ночи. Все это время в заведении играет музыка, которая не дает жильцам спать. Они пытались самостоятельно решить проблему, но владельцев заведения в ответ на обращение жильцов только оштрафовали.
"Мы обратились в управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области и получили такой ответ: "6 февраля согласно статье 144 предпринимательского кодекса была проведена внеплановая проверка в отношении ИП "Иманалиева С. К." В связи с переоборудованием нежилого помещения под кафе без разрешительных документов ИП "Иманалиева С. К." привлечено к административной ответственности. Но что от этого толку, если деятельность клуба не остановлена, и он по-прежнему продолжает работать?" жительница дома Шафиева
Жители обращались в полицию, ведь владельцы заведения нарушают тишину, соответственно административному кодексу. Но полиция, утверждают жильцы, действий не предприняла.
Тогда жители дома пять по проспекту Азаттык обратились к депутату своего района. Народный избранник обещал отправить депутатский запрос.