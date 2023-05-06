Министр иностранных дел Нуртлеу провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС

Заместитель премьер-министра Мурат Нуртлеу провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в индийском городе Панаджи пятого мая. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подчеркнув позитивное взаимодействие двух стран в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА, Диалога "Центральная Азия – Индия".





Фото: пресс-служба МИД РК





Кроме того, Мурат Нуртлеу провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках деятельности Организации.