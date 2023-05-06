Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр иностранных дел Нуртлеу провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС

Министр иностранных дел Нуртлеу провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС Фото: пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра Мурат Нуртлеу провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в индийском городе Панаджи пятого мая. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подчеркнув позитивное взаимодействие двух стран в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА, Диалога "Центральная Азия – Индия".


Министр иностранных дел Нуртлеу провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС

Фото: пресс-служба МИД РК


Кроме того, Мурат Нуртлеу провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках деятельности Организации.

Читайте также

Юрист осужден за взятку прокурору в Акмолинской области

Как вызволенные из плена львята осваиваются в зоопарке Алматы

Итоги первого открытого турнира 1XBET CUP по бильярду

Мария Мельникова
Нуртлеу Мурат МИД РК Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления