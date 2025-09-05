Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу встретился с крупным инвестором

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании "Harvest Group" Алмазом Альсеновым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе МИД РК. На встрече стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера.

"На первоначальном этапе инвестиционный проект охватит область Жетысу и Алматинскую область с переводом 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом, в рамках реализации проекта планируется освоить 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем. Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства", – сказано в сообщении.

Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана.

Фото: gov.kz

Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.

Между тем, накануне, 4 сентября, в СМИ появилась информация о задержании Мурата Нуртлеу и предпринимателя Гаджи Гаджиева. Ее опровергли в МИД. А министр культуры и информации Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.