Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячей воды ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц:

с 8 по 19 мая:

Спасская – Днепровская - Клары Цеткин –Урицкого

с 10 мая по 9 июня:

Закарпатская - Ахметова – Огарева – Калмаржын

с 10 по 17 мая:

микрорайон № 13

с 15 по 19 мая:

Станкевича – Стахановская - Будденного – Ганибет

с 22 по 26 мая:

Лисаковская – Волочаевская - Береке – Айша Биби

"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"", – говорится в сообщении.