Горячую воду отключат в одном из районов Алматы
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячей воды ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц:
с 8 по 19 мая:
- Спасская – Днепровская - Клары Цеткин –Урицкого
с 10 мая по 9 июня:
- Закарпатская - Ахметова – Огарева – Калмаржын
с 10 по 17 мая:
- микрорайон № 13
с 15 по 19 мая:
- Станкевича – Стахановская - Будденного – Ганибет
с 22 по 26 мая:
- Лисаковская – Волочаевская - Береке – Айша Биби
"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"", – говорится в сообщении.
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