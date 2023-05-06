Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

Горячую воду отключат в одном из районов Алматы Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячей воды ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц:

с 8 по 19 мая:

  • Спасская – Днепровская - Клары Цеткин –Урицкого

с 10 мая по 9 июня:

  • Закарпатская - Ахметова – Огарева – Калмаржын

с 10 по 17 мая:

  • микрорайон № 13

с 15 по 19 мая:

  • Станкевича – Стахановская - Будденного – Ганибет

с 22 по 26 мая:

  • Лисаковская – Волочаевская - Береке – Айша Биби
"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"", – говорится в сообщении.

Читайте также

Где в Казахстане проживает больше всего мужчин

Только 5% отходов в Казахстане получают "вторую жизнь"

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления