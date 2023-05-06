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Мужчина с ножом разгуливал по Павлодару

Мужчина с ножом разгуливал по Павлодару Фото: скриншот видео
6 мая полиция Павлодара задержала пьяного мужчину, разгуливавшего по центру города с кухонным ножом, сообщает Zakon.kz.

К указанному адресу направили автопатрули и следственно-оперативную группу. 39-летний мужчина задержан, личность его установлена. Сотрудники полиции изъяли у мужчины кухонный нож.

"Мужчина доставлен в органы здравоохранения для проведения освидетельствования. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка", – сообщили в ДП Павлодара.

Полиция доставила мужчину в центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления (вытрезвитель).

Данный факт зарегистрирован в Северном ОП города. В полиции не сообщили, какая статья вменяется за такие прогулки.

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