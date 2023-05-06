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В полиции Алматы чествовали ветеранов ВОВ и наградили лучших стражей порядка

В полиции чествовали ветеранов ВОВ и наградили лучших стражей порядка Фото: скриншот видео
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство и личный состав подразделений ДП Алматы, сообщает Zakon.kz.

Началось оно с почтения минутой молчания памяти ушедших из жизни ветеранов органов внутренних дел и сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Выступая перед личным составом, глава полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров сообщил, что сегодня в ДП мегаполиса единственный участник Великой Отечественной войны, 4 ветерана, приравненных к участникам ВОВ, и 31 участник тылового фронта.

"Славный жизненный путь, пройденный ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, заслуживает огромного уважения и является достойным примером молодому поколению. Многих уже нет среди нас, но славные дела ушедших всегда останутся в памяти потомков. Мы всегда будем помнить и отмечать День Победы, как пример истинной любви старших поколений к Отчизне, воспитания молодежи в духе беззаветного мужества и патриотизма. Каждый сотрудник полиции должен знать и помнить подвиги ветеранов, благодаря которым мирно живут граждане нашей страны, и что дальнейшее сохранение этого спокойствия возложена на нас", – констатировал Арыстангани Заппаров.

Вместе с тем в ходе торжественного мероприятия в канун Дня защитника Отечества порядка 200 стражей порядка награждены правами министра внутренних дел, а также начальника Департамента полиции города.

"Сегодняшние и будущие потомки никогда не забудут подвиги защитников, их безграничную преданность и любовь к Родине. Подвиги защитников Отечества – это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной профессии и служит делу сохранения мира. В этот праздничный день желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Мира и добра!" – резюмировал руководитель алматинской полиции.


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