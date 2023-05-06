Массовую драку сняли на видео в Кокшетау
Фото: скриншот видео
В Кокшетау между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Акмолинской области, 5 мая при патрулировании областного центра экипажем "Аскер-7" на пересечении улиц Ауельбекова и Сагдиева была замечена группа молодых людей, между которыми происходил конфликт.
Полицейские задержали четверых мужчин.
"Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, они находились в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Также выяснилось, что задержанные являются сотрудниками одной из компьютерных фирм.
Все участники конфликта привлечены к административной ответственности по ст. 440 КоАП РК.
Ранее в Алматы произошла массовая драка.
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