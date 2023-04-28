Массовая драка произошла в Алматы
Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Подробностями инцидента поделилась казахстанская певица, рэп- и хип-хоп-исполнительница Молдир Есембек (более известна под творческим псевдонимом Say Mo). По ее словам, толпа парней избила троих сверстников. Один из них, как отметила артистка, – братишка ее подруги.
Фото: Instagram/say_mo__
Как рассказали в городском департаменте полиции, 28 апреля в полночь поступило сообщение, что на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева происходит драка.
"На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в УП Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Назначены экспертизы... Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы
В ведомстве заверили, что действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка.
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3 марта 2023 года сообщалось, что алматинские школьники устроили массовую драку после футбола. Участники драки были доставлены в полицию для разбирательства.