Массовая драка произошла в Алматы

28 апреля 2023 года в социальных сетях разлетелось видео, предположительно снятое в Алматы. В описании говорилось, что ночью на пересечении улиц Розыбакиева и Ходжанова произошла драка между толпой молодых людей. Корреспонденту Zakon.kz в городской полиции рассказали подробности.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.





Подробностями инцидента поделилась казахстанская певица, рэп- и хип-хоп-исполнительница Молдир Есембек (более известна под творческим псевдонимом Say Mo). По ее словам, толпа парней избила троих сверстников. Один из них, как отметила артистка, – братишка ее подруги.



Фото: Instagram/say_mo__

Как рассказали в городском департаменте полиции, 28 апреля в полночь поступило сообщение, что на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева происходит драка.



"На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в УП Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Назначены экспертизы... Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве заверили, что действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка.

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3 марта 2023 года сообщалось, что алматинские школьники устроили массовую драку после футбола. Участники драки были доставлены в полицию для разбирательства.

