Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовая драка произошла в Алматы

Массовая драка произошла в Алматы Фото: скриншот видео
28 апреля 2023 года в социальных сетях разлетелось видео, предположительно снятое в Алматы. В описании говорилось, что ночью на пересечении улиц Розыбакиева и Ходжанова произошла драка между толпой молодых людей. Корреспонденту Zakon.kz в городской полиции рассказали подробности.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.


Подробностями инцидента поделилась казахстанская певица, рэп- и хип-хоп-исполнительница Молдир Есембек (более известна под творческим псевдонимом Say Mo). По ее словам, толпа парней избила троих сверстников. Один из них, как отметила артистка, – братишка ее подруги.

Массовая драка произошла в Алматы

Фото: Instagram/say_mo__

Как рассказали в городском департаменте полиции, 28 апреля в полночь поступило сообщение, что на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева происходит драка.

"На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в УП Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Назначены экспертизы... Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве заверили, что действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка.

Новость по теме

Массовая драка попала на видео в Алматы

3 марта 2023 года сообщалось, что алматинские школьники устроили массовую драку после футбола. Участники драки были доставлены в полицию для разбирательства.

Читайте также

На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте

Главное к утру: министр обороны в Нью-Дели, нарушения в "Озенмунайгазе" и на школьницу упал шкаф

Женщина, выбросившая новорожденного в мусорный бак Уральска, воспитывает троих детей

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
На один город меньше станет в Павлодарской области
На один город меньше станет в Павлодарской области
возвращение домой
Фото задержания экс-главы полиции Серика Кудебаева появилось в Сети
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления