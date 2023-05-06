Средняя зарплата в Казахстане составила 340 тыс. тенге

В первом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 340 636 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным бюро национальной статистики, это на 19,3% выше, чем в соответствующем квартале прошлого года. Однако, с учетом инфляции, реальный рост был на 0,6% меньше.

Медианная заработная плата в первом квартале 2023 года составила 225 736 тенге, что является центральным уровнем зарплатного ряда.

Медианная зарплата - это уровень заработной платы, который находится посередине всех зарплат в наборе данных, упорядоченных по возрастанию или убыванию. Другими словами, медианная зарплата - это такая зарпла-та, которая разделяет набор данных на две равные части: половину лю-дей, зарабатывающих больше этой зарплаты, и половину, зарабатываю-щих меньше. Например, если у нас есть 7 зарплат, упорядоченных по воз-растанию: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 и 7000, то медианная зарпла-та будет 4000.

Самый большой рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года был зафиксирован в отраслях строительства - 34,5%, информации и связи - 30,3% и в предоставле-нии услуг по проживанию и питанию - 29,2%.

Фото: stat.kz

С другой стороны, среднемесячная реальная зарплата в сфере предоставления прочих видов услуг в первом квартале 2023 года снизилась на 8,6% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого го-да.

Самую высокую среднюю заработную плату в разрезе отраслей получают работники горнодобывающей отрасли, где ее размер достигает 766 555 тенге. На втором месте по показателю заработной платы находится сектор финансов и страхования с показателем в 602 114 тенге, а на третьем - отрасль информации и связи с 541 218 тенге.

Самый низкий размер заработной платы отмечен в отраслях водоснабжения, сбора и обработки отходов - 201 884 тенге, и сельского, лесного и рыбного хозяйства - 179 388 тенге.

В региональном разрезе наибольший прирост среднемесячной номинальной зарплаты по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года был зафиксирован в Атырауской области и составил 29,4%, тогда как наименьший рост отмечен в Западно-Казахстанской области - 11,9%. Абсолютно наибольшую среднюю заработную плату получают работники Атырауской области - 618 420 тенге, а наименьший размер заработной платы отмечен в СКО - 241 102 тенге.

Фото: stat.kz

Отношение максимальных к минимальным значениям среднемесячной номинальной заработной платы между регионами в первом квартале 2023 года составило 3,6 раза.

В статистике не учтены малые предприятия, занимающиеся предпри-нимательской деятельностью.