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На сколько выросла средняя зарплата казахстанцев за год

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 17:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в третьем квартале 2024 года составило 390 328 тенге (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2024 года рассказали в Бюро национальной статистики.

Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 11,3%, в реальном выражении – увеличение на 2,7%.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в третьем квартале 2024 года составило 269 378 тенге.

"По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 28,1%, финансовой и страховой деятельности – на 24,3%, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 20,6%. В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 9,9%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 8%", – сообщили в ведомстве.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в третьем квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в:

  • городе Шымкенте – на 16,1%;
  • Алматы – на 15,2%;
  • Актюбинской области – на 14,2%;
  • Абайской области – на 14,2%.

Отметим, что по итогам второго квартала 2024 года среднее значение номинальной заработной платы составляло 403 251 тенге, а медианное значение заработной платы – 278 296 тенге.

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