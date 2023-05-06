В Мангистау реализуется пакет мер для борьбы с безработицей

В Мангистауской области уровень безработицы составил 5%, в Жанаозене – 5,5%. В центрах занятости региона зарегистрировано 17,2 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Ногаев на встрече с членами общественного совета рассказал, какие меры предлагаются государством для борьбы с безработицей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



Для решения проблемы безработицы в Мангистау реализуется ряд мер, включая региональный проект "Жұмыс жасаймын". В рамках этого проекта в 2022 году было выделено 1,3 млрд. тенге. По этой программе на сегодня работают 780 человек. Средняя заработная плата рабочих составила 240 тысяч тенге.

В 2023 году планируется охватить мерами занятости 19,6 тысяч человек. На эти цели будет выделено 10,2 млрд тенге.

В центрах занятости будут организованы субсидируемые рабочие места для зарегистрированных граждан. В том числе проекты "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Серебряный возраст". По данным направлениям в текущем году 7,8 тыс. человек будут охвачены временными рабочими местами.

Кроме того, для развития предпринимательства в регионе реализуется проект "Бастау Бизнес" с грантами на реализацию бизнес-идей в объеме 400 МРП (1,38 млн тенге в 2023 году) представителям уязвимых слоев населения. Также предлагаются микрокредиты под 2,5% для молодежного предпринимательства. Для этого выделено 1,1 млрд тенге. Ожидается поддержка 415 человек. Также в этом году в целях развития малого и среднего бизнеса в этом году планируется реализация региональной программы "Mangystau business". Начинающие индивидуальные предприниматели смогут получить кредит до 50 млн тенге под 1% годовых.

Глава региона в своем докладе отметил, что основная промышленная специализация Мангистауской области — это химическая промышленность, машиностроение, производство продуктов нефтепереработки, стройиндустрия, металлургическая промышленность. Объем промышленного производства региона по итогам 2022 года составила 3,1 трлн. тенге, в том числе 205 млрд тенге – обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме промышленного производства достигла 6,6%. Нурлан Ногаев отметил, что одним из крупных проектов прорабатываемых в регионе, является освоение месторождений "Каламкас-Море, Хазар и Ауэзов", реализующиеся компанией АО "НК "КазМунайГаз" совместно с российской нефтяной компанией "Лукойл".

Стоимость проекта оценивается в 2,7 трлн.тенге. На начальном этапе реализации проекта будет создано 2 тысячи рабочих мест. Добыча нефти начнется в 2028 году и составит 4 миллиона тонны год.

Также в регионе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по реализации проектов по производству полипропилена и строительства металлургического завода. В случае положительных результатов, будет инвестировано порядка 900 млрд.тенге, будет создано 9 тыс. рабочих мест во время строительства и более 3 тыс. постоянных рабочих мест после ввода в эксплуатацию.

Также аким области ответил, что в рамках локализации производства в г.Жанаозен, в дальнейшем планируется создание 696 новых рабочих мест путем заключения долгосрочных договоров.

Фото: акимат Мангистауской области

"Одним из основных требований рыночной экономики является возможность для граждан стать независимыми от государства, создавая свои условия для повышения своего благосостояния, поддерживая малый бизнес. Заниматься деятельностью и получать от нее доход — это концепция экономики всех цивилизованных стран. К примеру, в прошлом году путем переговоров на правительственном уровне с целью трудоустройства безработных граждан области компания "Татнефть" предоставила около 600 вакансий. Однако в настоящее время работают всего 43 человека. В регионе есть рабочие места, но желающих работать мало. Многие хотят работать в нефтяной отрасли, некоторые выражают неготовность к смене места жительства. Условно, человек хочет жить и работать в одном месте. Однако в некоторых случаях нужно уметь адаптироваться под новые условия. Лучше воспользоваться возможностью, чем тратить свое время впустую, особенно, если у тебя есть семья, растут дети", - отметил Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что нефть — это лишь источник сырья, который когда-то может закончиться. Поэтому необходимо изучить другие перспективные отрасли и точки роста, которые еще больше активизируют диверсификацию экономики и придадут дополнительный импульс экономическому росту.

Фото: акимат Мангистауской области

"Мастер своего дела, стремящийся к знаниям и саморазвитию – всегда будет конкурентоспособным. Нужно повышать мотивацию трудового поведения молодежи. Только в этом случае общество будет состоять из квалифицированных специалистов", - добавил аким области.