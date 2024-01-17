Официальная безработица рекордно снизилась в Казахстане

Официальный уровень безработицы в Казахстане по итогам III квартала 2023 года снизился и составил 4,7%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 17 января, в III квартале 2023 года в Казахстане официально насчитали 451,5 тыс. безработных. Это на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тыс. человек), а также в Туркестанской (41,7 тыс. человек) и Алматинской (34,4 тыс. человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тыс. человек), Северо-Казахстанской (13,5 тыс. человек) и Абайской (14,5 тыс. человек) областях", – сообщает Finprom.

При этом уровень безработицы сильно зависит от качества образования. Безработных с высшим образованием всего 3,8%, с техническим и профессиональным – 3,6%. Среднее профессиональное или специальное образование у 5,9%, начальное профессиональное – у 6,2%, общее среднее – у 7,7%. Больше всего тех, у кого только основное среднее (12,3%) или только начальное образование (45,3%).





Инфографика Finprom.kz

По данным Бюро национальной статистики, большинство безработных в Казахстане (102,4 тыс. человек) утверждают, что у них нет возможности найти работу. 90,1 тыс. безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тыс. потеряли занятость по личным обстоятельствам, 50,5 тыс. ведут домашнее хозяйство, 44,2 тыс. попали под сокращение или потеряли работу из-за ликвидации организаций. Безработных пенсионеров в стране насчитали 3,6 тыс. человек (-45,1% к показателю предыдущего года).



Чтобы трудоустроиться, безработные казахстанцы чаще всего проверяют объявления о вакансиях в печати или в Интернете (245,4 тыс. человек), обращаются к друзьям и знакомым (210,4 тыс. человек), размещают или обновляют резюме онлайн (126,5 тыс. человек), обращаются в государственные органы занятости (116,4 тыс. человек) или сами размещают объявления о поиске работы (114,7 тыс. человек). Никаких мер не предпринимают совсем немногие (1 тыс. человек).



"В целом на конец II и III кварталов 2023 года безработица в Казахстане достигла исторического минимума за весь период независимости (речь идёт о тех самых 4,7%)", – отмечает Finprom, указывая, однако, что эта статистика не учитывает так называемую скрытую безработицу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стало меньше безработной молодежи.