Цены на популярные криптовалюты на 6 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 29 263,3 $; изменения за 24 часа: +0,37%.
Ethereum (ETH): 1 930,93 $; изменения за 24 часа: +1,13%.
Tether (USDT): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,06%.
BNB (BNB): 325,10 $; изменения за 24 часа: -0,06%.
USD Coin (USDC): 0,9987 $; изменения за 24 часа: -0,08%.
Dogecoin (DOGE): 0,078035 $; изменения за 24 часа: -0,72%.
Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
По состоянию на 6 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.28 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.