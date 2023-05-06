Цены на популярные криптовалюты на 6 мая

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 29 263,3 $; изменения за 24 часа: +0,37%.

Ethereum (ETH): 1 930,93 $; изменения за 24 часа: +1,13%.

Tether (USDT): 1,0011 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 325,10 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

USD Coin (USDC): 0,9987 $; изменения за 24 часа: -0,08%.

Dogecoin (DOGE): 0,078035 $; изменения за 24 часа: -0,72%.

Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

По состоянию на 6 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.28 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.